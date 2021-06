Calciomercato Palermo, da Carriero a Corapi: i nomi per il centrocampo

Corte del Pescara per De Rose. Palazzi potrebbe rientrare al Monza

"L'obiettivo come ormai è risaputo anche per questo reparto sarebbe un giocatore che la Serie C la conosce molto bene", si legge sul noto quotidiano. E per questo motivo Castagnini starebbe monitorando il futuro di Giuseppe Carriero. Il centrocampista dell'Avellino ha ben figurato nelle quattro sfide, tra regolar season e play off, in cui ha affrontato da protagonista la compagine rosanero. Il diesse Castagnini aveva già pensato a lui nella scorsa finestra estiva di calciomercato ma alla fine la ghiotta occasione di acquistare il cartellino di Luperini a parametro zero ha avuto la meglio. Nonostante la giovane età (23 anni), Carriero "dopo le esperienze con Catania, Casertana, Monopoli e Avellino, ha dimostrato di essere uno specialista di questo campionato", si legge.