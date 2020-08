Calciomercato Palermo, centrocampo tutto da rifare: Palazzi in trattativa, idea Pasa. Agazzi e Mazzitelli…

Un centrocampo tutto da rifare

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come il Palermo, al fine di colmare i buchi a centrocampo, dovrà muoversi al più presto sul mercato. Le restrizioni sulle liste relativamente al numero di giocatori da inserire ha costretto il club di Viale del Fante a salutare alcuni dei giovani protagonisti della scorsa stagione di Serie D, tra cui anche Christian Langella ed Erdis Kraja, per puntare su giovani di maggiore esperienza. È per questa ragione che, ad oggi, Roberto Boscaglia nel reparto centrale può contare soltanto su Malaury Martin e Alessandro Martinelli.

Il duo Castagnini-Sagramola dovrà dunque muoversi sul mercato, ed anche in fretta, dato che domani avrà inizio il ritiro a Petralia Sottana. Al Palermo, come evidenzia il noto quotidiano, serve un altro regista e tre mezzali. Sono quindi quattro le caselle da riempire, di cui almeno la metà con potenziali titolari. Le trattative avviate sembrerebbero diverse. Tra queste, quella che potrebbe condurre Andrea Palazzi in rosanero. Il classe ‘96 del Monza, impiegato soltanto in cinque occasioni nella scorsa stagione e con un contratto in scadenza nel 2021, ha voglia di riscatto e la piazza del capoluogo siciliano gli appare allettante. La fumata bianca dunque non dovrebbe tardare ad arrivare.

Occhi puntati anche su Simone Pasa. Il ventiseienne, che ha militato nella scorsa stagione nel Pordenone arrivando alle semifinali dei play-off di Serie B, seppur abbia collezionato 19 presenze e abbia ancora un anno di contratto, starebbe valutando la rescissione. Ad approfittarne del colpo a parametro zero potrebbe essere in quel caso proprio il club di Viale del Fante.

Appaiono, invece, meno percorribili le piste per Davide Agazzi e Luca Mazzitelli. Due giocatori d’esperienza che difficilmente accetterebbero di scendere di categoria. Per il primo si sarebbe potuto trattare in caso di mancata iscrizione al campionato col Livorno, ma ciò non è avvenuto e il club adesso non intende rinunciare al giocatore salvo maxi-offerte. Per il secondo, invece, si tratta più che altro di una suggestione. Il centrocampista della Virtus Entella è infatti una pedina cara a Roberto Boscaglia, ma il ventiquattrenne di proprietà del Sassuolo avrebbe ambizioni più alte. Infine, sul taccuino c’è anche il nome di Nicolò Bianchi. La Reggina, tuttavia, non sembra essere disposta a privarsene.

