Calciomercato Palermo, Caturano dice no: “Tante richieste, ma ho scelto il Cesena”

Salvatore Caturano non vestirà la maglia del Palermo nella prossima stagione.

L’attaccante di proprietà della Virtus Entella ha rigettato la corte del club di Viale del Fante per continuare a militare tra le fila del Cesena, squadra in cui si è trasferito in prestito a gennaio scorso. Le due società avrebbero già trovato l’accordo ed il giocatore dovrebbe firmare a breve un contratto triennale. A confermarlo è stato egli stesso, in un’intervista rilasciata al Corriere di Romagna.

“La trattativa – spiega Caturano – sta arrivando alla conclusione. Come si dice in questi casi, siamo ai dettagli. Lunedì sarò a Cesena: non vedo problemi e non credo ci saranno problemi. Diciamo che confido che già lunedì possa esserci l’ufficializzazione. Io a Cesena mi trovo benissimo. Non mi fossi ambientato così bene, avrei optato per altre soluzioni, visto che di richieste ne avevo. Il direttore ha detto che sono stato io a volere fortemente Cesena? Questo è vero. Però credo sia più giusto dire che ci siamo fortemente voluti. Perché la società ha fatto un ottimo lavoro. Dal giorno dopo la fine della passata stagione, Zebi e tutti i dirigenti si sono subito messi all’opera per riacquistarmi dall’Entella: mi hanno fatto sentire importante e desiderato. Abbiamo spinto da tutte e due le parti per ritrovarci e ci stiamo riuscendo“.

