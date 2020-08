Calciomercato, asse Palermo-Entella: Caturano è vicino, suggestione Mancosu. La situazione

Il Palermo continua a setacciare il mercato per completare l’organico da mettere a disposizione del nuovo tecnico.

Un mix di talento, gioventù ed esperienza, per uscire dal purgatorio calcistico della terza serie e costruire una squadra in grado di compiere il doppio salto. Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini stanno lavorando in tal senso. Occhi puntati, dunque, al campionato di Serie B, in particolare in casa Virtus Entella.

NON SOLO BOSCAGLIA – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il club di viale del Fante avrebbe messo nel mirino un paio di giocatori che potrebbero lasciare la Liguria. Si tratta di Sasà Caturano e Matteo Mancosu, due attaccanti di grande esperienza che la C l’hanno già vinta e che “seguirebbero volentieri Boscaglia sotto Monte Pellegrino, qualora il tecnico gelese dovesse – come sembra sempre più probabile – raccogliere l’eredità di Pergolizzi”.

D’altra parte, il futuro di Roberto Boscaglia sembra sempre più lontano dall’Entella. Per questo motivo, tra le parti vi sarebbero già stati dei contatti, con l’obiettivo di trovare “un punto di incontro sia per quanto concerne gli aspetti tecnici che per il contratto (durata e ingaggio). Le premesse per un lieto fine ci sono tutte. E per fornire a Boscaglia un ulteriore motivo per tornare in C il club rosanero potrebbe provare a portare in rosanero almeno uno tra Caturano e Mancosu”, si legge.

Tra le due trattative, la più semplice è quella che porterebbe a Caturano. L’attaccante classe 1990, uno dei protagonisti della squadra che due anni fa ha conquistato la promozione in Serie B, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento. D’altra parte, Caturano nel mese di gennaio era già stato ceduto in prestito al Cesena dove ha messo a segno tre reti in cinque partite prima del lockdown.

Per quanto riguarda Mancosu, “al momento forse va considerata più una suggestione, ma di certo non è un affare impossibile, considerato il rapporto che lega l’attaccante sardo a Boscaglia”, scrive la Rosea. Il contratto che lega l’ex Trapani all’Entella scadrà il prossimo 30 giugno 2021, ma i nodi da sciogliere sono rappresentati dall’ingaggio percepito dal giocatore e dall’età (35 anni).