Calciomercato Palermo, Broh è arrivato in città: domani visite mediche e firma

Jeremie Broh è atterrato a Palermo.

Il centrocampista nato a Parma è arrivato questa sera nel capoluogo siciliano. Di proprietà del Sassuolo, durante l’ultima stagione ha vestito la maglia del Cosenza in Serie B. Il classe 1997, con ogni probabilità, nella giornata di domani sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club rosanero di Dario Mirri.

L’accordo tra l’entourage del calciatore e la dirigenza del Palermo non è mai stato messo in discussione. Probabilmente, il centrocampista italo-ivoriano arriverà in rosanero a titolo definitivo e non i prestito come sostenuto fino ad ora. Il ritardo nell’arrivo nel capoluogo siciliano è stato causato da una sospetta positività al Covid-19, che avrebbe appunto rimandato il suo arrivo in Sicilia fino alla serata odierna.

