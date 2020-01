Calciomercato Palermo: Bechini torna al Sassuolo, zero presenze in maglia rosanero

Mossa in uscita.

Ultimo giorno di mercato col club rosanero che, al momento, non sembra intenzionato ad effettuare movimenti in entrata, a meno di clamorose occasioni last minute per rinforzare l’organico a disposizione di mister Rosario Pergolizzi. Gli unici due nuovi innesti sono fin qui stati Andrea Silipo, esterno d’attacco arrivato in prestito dalla Roma, e Roberto Floriano, attaccante sbarcato in Sicilia qualche settimana fa dopo l’esperienza di un anno e mezzo, con tanto di promozione in C, con la maglia del Bari.

Intanto Lorenzo Bechini, jolly difensivo classe 2001, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è rientrato al Sassuolo per fine prestito dopo la parentesi col Palermo. Arrivato questa estate nel corso del ritiro di Petralia Sottana, Bechini non ha mai indossato la maglia rosanero in gare ufficiali. Per lui solamente diverse amichevoli e convocazioni senza però scendere in campo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Mediagol.it il giovane nativo di Pontedera si trasferirà in un’altra società di Serie D (Girone C).