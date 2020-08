Calciomercato Palermo, Ambro declina l’invito: niente provino, valuterà altre offerte

Dopo Ficarrotta, anche Ambro dice di no

Apre così l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, che rivela come il Palermo dovrà fare a meno, nel corso della prossima stagione, di Danilo Ambro. Il giovane centrocampista, nell’annata in Serie D, ha collezionato 17 presenze ed una rete. Le sue prestazioni, tuttavia, non hanno convinto del tutto il duo Castagnini-Sagramola. Il classe ’99, infatti, è stato inserito nella lista d’attesa. La dirigenza ha proposto a lui, come a Luca Ficarrotta e Bubacarr Marong, di recarsi in ritiro a Petralia Sottana per un provino. Una richiesta che fa trasparire poche garanzie e che non ha convinto i due palermitani.

Dopo avere tentennato per qualche settimana, dunque, anche Danilo Ambro ha declinato l’invito. Il ritiro infatti avrà inizio dopo ferragosto e i tempi per trovare una nuova squadra, in caso di esito negativo del provino, potrebbero essere stretti. È per questa ragione che il centrocampista sta già iniziando a sondare il mercato in attesa di eventuali proposte.

Ad oggi, il Palermo si ritrova ancora senza allenatore e con in rosa appena undici giocatori in vista dell’inizio della preparazione pre-stagionale. Il reparto più carente di risorse è quello avanzato. In questo momento, come centravanti, i rosanero possono contare soltanto sul giovane Lucca. È per questo che la dirigenza dovrà al più presto intervenire. I nomi sono tanti, ma poche le piste davvero percorribili. Da un lato, Corazza della Reggina sembra essere sempre più lontano, dall’altro Brighenti del Monza preferirebbe non allontanarsi troppo da casa. Le richieste del Carpi per Biasci (attualmente in vacanza nel capoluogo siciliano, ma corteggiato da diverse squadre di Serie B) e per Vano, infine, sono troppo elevate.

Calciomercato Palermo, Saraniti a un passo: presto l’incontro con l’agente. Il futuro di Ambro…