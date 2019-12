Calciomercato Palermo, Allegretti nel mirino: l’attaccante piace anche all’Acr Messina, l’ingaggio del calciatore…

Entra nel vivo il calciomercato.

Il Palermo negli ultimi giorni sta sondando il terreno per diversi attaccanti, tutti calciatori in grado di sostituire l’infortunato Mario Alberto Santana, che sarà costretto a restare ai box per circa quattro mesi. Nel taccuino della dirigenza rosanero, oltre a Floriano, per il quale anche il tecnico Pergolizzi ha dato il suo benestare, c’è anche Diego Allegretti.

L’attaccante della Vibonese, che fin qui in stagione ha messo a segno quattro reti in 12 presenze nel campionato di Serie C, secondo quanto riportato da Il Quotidiano della Calabria, avrebbe suscitato anche l’interesse dell’Acr Messina, ma l’ingaggio del calciatore sembrerebbe un ostacolo insormontabile per i peloritani. Più percorribile, invece, la pista che porta al Palermo, con i rosanero che hanno la necessità di trovare un rinforzo offensiva nel più breve tempo possibile e, dopo il no di Di Piazza del Catania, avrebbero chiesto informazioni sull’attaccante classe 1992.

