Calciomercato Palermo, piace Silipo della Roma: il classe 2001 può essere l’alternativa a Felici. I dettagli

Nome nuovo.

Il Palermo è pronto ad intervenire sul mercato per rinforzare l’organico in vista del girone di ritorno del campionato di Serie D. Il club rosanero, oltre a cercare un sostituto di Santana, vorrebbe inserire in rosa anche qualche altro under classe 2001 per cercare di dare delle alternative a mister Pergolizzi, che per la prima metà di stagione ha potuto far affidamento solamente su Mattia Felici, con gli altri giovani attualmente presenti in rosa che, a parte Fallani, non sembrano dar garanzie.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ultimo nome accostato al club di viale del Fante sarebbe quello di Andrea Silipo, esterno offensivo della Primavera della Roma, mancino, romano e classe 2001. Un esterno d’attacco, ideale per andare a rimpiazzare, quando necessario, Mattia Felici, una delle sorprese e dei tasselli fondamentali della squadra rosanero.