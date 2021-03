Calciomercato Napoli, obiettivo Senesi dal Feyenoord: l’erede di Koulibaly costa 50 milioni

Occhi puntati su Marcos Senesi.

Difensore centrale argentino, dall’imponente stazza fisica e dalla continua aggressività. Queste alcune delle caratteristiche che rendono il giocatore classe ’97 un profilo appetibile per diverse big del calcio europeo e non solo. Tra queste anche il Napoli di Aurelio De Laurentis, che in vista della prossima finestra estiva di calciomercato pensa già ad organizzare le prossime mosse in ambito acquisti. Il nome del calciatore del Feyenoord sarebbe già da tempo in cima alla lista del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, che non ha mai tuttavia confermato un interesse concreto da parte del club campano. La compagine olandese avrebbe fissato il prezzo del cartellino dell’argentino a 50 milioni di euro, al fine di garantirsi un cospicuo ricavo per una sua eventuale cessione. Il Napoli ci pensa, con l’obiettivo di arricchire il suo reparto arretrato per la prossima stagione. Un eventuale acquisto di Senesi metterebbe i partenopei al riparo dalla possibile partenza di Koulibaly.

Il difensore senegalese è ad alti livelli da ormai diversi anni e tanti club europei hanno messo gli occhi su di lui. Nella scorsa sessione di trattative le due compagini di Manchester e il PSG erano state le pretendenti più gettonate per il numero 3 azzurro. Ad oggi però, la concorrente numero uno per acquistare l’ex giocatore del Genk sarebbe il Liverpool di Jurgen Klopp: i Reds sarebbero in cerca di un top player che possa rinforzare ulteriormente la loro linea arretrata, anche in ottica del rientro dall’infortunio di Virgil Van Dijk. L’olandese andrebbe così a formare una vera e propria coppia di ferro con il centrale attualmente in forza al Napoli, rendendo la fortezza del tecnico ex Borussia Dortmund ancora più invalicabile.

