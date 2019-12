Calciomercato Napoli, obiettivo Rodriguez: il feeling con Gattuso può essere la chiave per l’esterno, ma il Fenerbahce…

Il club di Serie A scaldano i motori in vista della sessione invernale di mercato.

Non solo il campo nei pensieri del club rossonero costretto, per finanziare importanti colpi sul mercato, a valutare una possibile cessione già a partire da gennaio nonostante le smentite del club avvenute solo qualche mese fa. A tal proposito, un ruolo fondamentale, lo giocherebbe l’attuale tecnico del Napoli: Gennaro Gattuso il quale, secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, sarebbe pronto ad accogliere in azzurro un suo pupillo ai tempi della sua esperienza sulla panchina del Milan. Stiamo parlando di Ricardo Rodriguez, esterno sinistro classe ’92, ormai finito ai margini del progetto rossonero dopo l’approdo al Milan di Theo Hernandez avvenuta a luglio scorso.

Conscio dell’importante lavoro che lo attenderà già dal 2020 dopo il complicato avvio di stagione degli azzurri culminato con l’esonero del tecnico Carlo Ancelotti, infatti, l’allenatore avrebbe già avanzato esplicite richieste al club in vista della prossima sessione di mercato. Richieste che la società sarebbe disposta ad accontentare e che starebbero spingendo la stessa a cercare, oltre che un regista, un esterno mancino di qualità. Identikit che corrisponderebbe proprio a quello del difensore svizzero Ricardo Rodriguez, in cerca di una nuova sistemazione in vista di Euro2020.

“Da gennaio deve giocare, l’Europeo è alle porte e lui vuole viverlo da protagonista – ha dichiarato l’agente del giocatore sulle frequenze di “Radio Marte” – Al Milan non sta trovando spazio e abbiamo fatto capire alla società che deve giocare. Per Gattuso andrebbe ovunque, anche in Serie B, anche al Benevento. Non vogliamo fare pressione su Gattuso, ma se ci fosse una chance lo aspetteremo. Tra l’altro Ricardo ama Napoli, ci ha trascorso le vacanze. Noi vogliamo giocare. Se il Milan lo dà in prestito, poi dovrebbe sostituirlo con un altro in prestito. Un soluzione la troviamo, al Milan ci sono professionisti”.

Secondo quanto riferisce il portale svizzero “rsi.ch”, tuttavia, il classe ’92 sarebbe vicino a firmare con un club estero: il Fenerbahce. L’agente dello svizzero infatti, proprio in queste ore, sarebbe già volato ad Istanbul per incontrare la dirigenza del club turco. Il Napoli, però, non è intenzionato a mollare la presa. A testimoniarlo il fatto che, nel summit di mercato che ieri sera ha seguito la cena di Natale del club partenopeo, il nome dell’ex Wolfsburg è tornato a circolare con insistenza.