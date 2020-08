Calciomercato Napoli, nuovo nome per la fascia sinistra: sondaggio per Reguilon, ma c’è un nodo da sciogliere…

Nuovo nome nel taccuino del ds azzurro Cristiano Giuntoli.

Terminata ufficialmente la stagione, il Napoli è pronto a concentrarsi sul futuro, ed in particolare sul mercato. Tra le priorità del club partenopeo, quella di trovare un nuovo nome per la fascia sinistra in grado di difendere ed attaccare. Un’idea circolata nelle ultime ore è quella di Sergio Reguilon, esterno 23enne di proprietà del Real Madrid, appena rientrato dal prestito al Siviglia. Lo spagnolo, che corrisponderebbe perfettamente all’identikit stilato dalla dirigenza campana, può rappresentare l’alternativa giusta a Tsimikas: profilo che il club starebbe attualmente trattando con l’Olympiakos.

Come evidenziato da “La Gazzetta dello Sport”, tuttavia, ci sarebbe un nodo da sciogliere: quello relativo a Faouzi Ghoulam. Il giocatore, ormai da tempo fuori dal progetto tecnico del club, risulterebbe poco ‘allettante’ a causa del suo cospicuo ingaggio. L’algerino infatti percepisce ben 3,5 milioni di euro a stagione con un contratto in scadenza nel 2022. L’ipotesi che una squadra possa decidere di acquistarne il cartellino del giocatore, a meno che il Napoli non si faccia carico di parte dell’ingaggio, appare dunque piuttosto complicata. Un problema che i vertici del club saranno costretti a risolvere durante la prossima sessione di mercato.