Calciomercato Napoli, Lamela il sogno di De Laurentis: vicino il ritorno in Serie A. Le ultime

Erik Lamela sarebbe molto vicino al ritorno in Serie A.

Duttile trequartista dalla sopraffina classe in mezzo al campo, l’ex giocatore della Roma ha dimostrato negli ultimi anni di essere ancora una pedina di assoluto lustro nel panorama calcistico europeo. Nonostante questo, le ultime annate passate tra le fila del Tottenham non hanno riservato moltissime gioie all’argentino, che per la prossima stagione è in cerca di riscatto in un altro contesto tecnico che possa esaltare al meglio le sue caratteristiche.

Considerando proprio quest’ultima volontà da parte del giocatore, diversi club si sono mossi per sondare i margini di un eventuale affare con la società britannica. Tra questi anche il Napoli di Aurelio De Laurentis, fortemente interessato ad un eventuale arrivo del Coco in azzurro. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il sudamericano gradirebbe un ritorno nel campionato di Serie A vista la sua esperienza positiva proprio con la casacca giallorossa tra il 2011 e il 2013.

Anche la compagine capitolina si sarebbe interessata ad un possibile ritorno di Lamela – il quale gradirebbe la destinazione -, ma la franchigia partenopea sembra al momento favorita su tutte le altre concorrenti. Il classe ’92 avrebbe anche deciso di diminuire le proprie richieste economiche, vista la situazione particolarmente delicata dal punto di vista economico per la maggior parte dei club in terra europea.

La scadenza del contratto che lega l’argentino al Tottenham sarebbe fissata per giugno 2022, con la società del patron Levy che, tuttavia, non sarebbe interessata minimamente al rinnovo. Motivazione in più che spingerebbe i londinesi a chiudere il più presto possibile un’eventuale cessione, così da non perdere un giocatore ancora valido come Lamela a costo zero.