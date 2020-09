Calciomercato Napoli, Koulibaly ai saluti: arriva la maxi offerta del PSG, battuta la concorrenza del Manchester City

Kalidou Koulibaly sarebbe ad un passo dal salutare il Napoli.

Nonostante l’esordio nella stagione di Serie A 2020/2021 con la maglia dei partenopei nella sfida contro il Parma, vinta per 2-0 grazie ai gol di Mertens ed Insigne, il Napoli potrebbe perdere il difensore senegalese. Centrale di difesa roccioso, instancabile e deciso nelle entrate per proteggere la propria porta, il senegalese classe 1991 fa gola a diversi club d’Europa. Tra questi ci sono Manchester City e Paris Saint-German, che da tempo seguono gli sviluppi per poter portare nelle rispettive compagini il calciatore del Napoli. Secondo indiscrezioni riportate dal tabloid britannico The Telegraph, la società parigina avrebbe battuto la concorrenza dei Citizens per l’approdo in Francia di Koulibaly, mettendo sul piatto un’offerta pari a circa 82 milioni di euro. Per il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis sarebbe una proposta irrinunciabile.

Parma-Napoli, Gattuso: “Abbiamo in mente un solo obiettivo. Osimhen? Un ragazzo con la testa da quarantenne”

Nonostante gli aggiornamenti appena descritti, che vedrebbero dunque il difensore senegalese ad un passo nel dire addio al Napoli, il suo ex procuratore Bruno Satin avrebbe rilasciato dichiarazioni contrastanti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Kalidou a Napoli sta bene e finché sarà a Napoli giocherà e darà il massimo. Non credo alla voce PSG per il suo futuro, in rosa ci sono già tanti difensori e poi il club francese non ha troppe disponibilità economiche. Non penso possa spendere più di 30 milioni per un’operazione del genere“.

Napoli, Koulibaly giura amore eterno: “Vorrei chiudere qui la mia carriera, mi sento a casa”