Calciomercato Napoli, ag. Faraoni: “L’approdo di Davide in maglia azzurra? Ecco da cosa dipende”

Parla Mario Giuffredi.

L’agente di Davide Faraoni, nonché di Elseid Hysaj, si è espresso ai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito al futuro dell’esterno del Verona che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe approdare proprio in quel di Napoli: “Si potrà aprire un discorso per Davide al Napoli solo se andrà via Hysaj“.

Una stagione ad alti livelli per Faraoni, tra i protagonisti dei gialloblù guidati da Ivan Juric.

