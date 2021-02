Calciomercato Monza, beffato il Napoli di ADL: Luka Stankovski sempre più vicino al club di Berlusconi

Beffato il club partenopeo.

Il Monza, nel caso in cui dovesse approdare in Serie A al termine della corrente stagione agonistica, non ha intenzione di farsi trovare impreparato ad un campionato così difficile. Il club di Silvio Berlusconi, dopo aver avviato i contatti con l’entourage di Franck Ribéry, sembra adesso poter aver la meglio nell’acquisto di un giovane calciatore attualmente in forza al Rabotnicki, società calcistica macedone. Il profilo in questione è quello del promettente difensore classe 2002, Luka Stankovski.

Chi sembrava favorito nell’acquisizione del cartellino del difensore macedone era il Napoli di Aurelio De Laurentiis. La società partenopea aveva messo nel mirino Stankovski già da diverso tempo ma, secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, il Monza sembra poter avere la meglio. Le cifre dell’affare si aggirerebbero intorno al milione di euro e, pertanto, il club lombardo sta provando ad acquistare un giocatore di prospettiva che potrebbe dare una spinta in più in caso di promozione nella massima categoria. Seguiranno aggiornamenti..