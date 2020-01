Calciomercato Milan, si va verso la chiusura per Kjaer: il difensore danese arriva in prestito. I dettagli

Il Milan puntella il suo reparto difensivo con un innesto di rilievo che vanta già una buona esperienza nel campionato italiano.

Si tratta di Simon Kjaer, centrale danese ex Palermo e Roma. Per i rossoneri si va verso la chiusura con un accordo, fatto con il Siviglia che detiene il cartellino del calciatore, che prevede un prestito secco. Il classe ’89 arriva dall’Atalanta, con cui ha collezionato solo cinque presenze in quassi cinque mesi.

Tante le esperienze in serie A per il capitano della Nazionale danese che ha giocato con le maglie di Palermo, Roma e Atalanta e non solo, viste anche le esperienze internazionali con le casacche di Wolsburg, Lilla, Fenerbache e Siviglia. Un difensore che sicuramente potrà far comodo alla compagine rossonera guidata da Stefano Pioli, alla ricerca, dopo il no di Todibo, di una pedina per completare la fase difensiva dei Diavoli.

