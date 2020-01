Calciomercato Milan, c’è l’accordo con il Tottenham per Piatek? Le ultime. E Politano…

Potrebbe lasciare il Milan già nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Stiamo parlando di Krzystzof Piatek. Chiuso dall’approdo di Zlatan Ibrahimovic alla corte di Stefano Pioli, l’esperienza dell’attaccante originario di Dzierzoniow in quel di Milano sembra essere giunta ai titoli di coda. Un’avventura tutt’altro che fortunata e brillante, iniziata un anno fa quando Piatek ha deciso di lasciare il Genoa per vestire la maglia rossonera.

Una scelta, quella di cedere il classe 1995 – secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ – dettata anche dalla volontà del Milan di ingaggiare Matteo Politano, esterno offensivo di proprietà dell’Inter che fin qui con Antonio Conte non ha trovato molto spazio.

Chi sarebbe interessato alle prestazioni del centravanti polacco è il Tottenham di José Mourinho (oltre ad Aston Villa, Newcastle e Crystal Palace), alla ricerca del sostituto di Harry Kane, che dovrà operarsi e resterà fermo ai box almeno fino ad aprile. L’obiettivo della società meneghina, dunque, sarebbe quello di incassare almeno 20 milioni di euro, cifra che servirà per arrivare proprio a Politano.

DALL’INGHILTERRA – Per il “The Sun”, in particolare, Milan e Tottenham avrebbero già trovato l’accordo per il trasferimento di Piatek in Premier League sulla base di 28 milioni di euro più 5 di bonus. E le visite mediche potrebbero svolgersi nelle prossime 48 ore, con il calciatore che dovrebbe legarsi agli Spurs per i prossimi tre anni e mezzo. Seguiranno aggiornamenti…