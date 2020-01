Calciomercato Milan, Rodriguez ai saluti: Robinson del Wigan il sostituto. I dettagli

Il Milan aspetta il prossimo colpo di mercato.

I rossoneri, rei dall’acquisto di due calciatori di esperienza come Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, sono in cerca di un sostituto per Ricardo Rodriguez, finito sempre più in basso alle gerarchie di Pioli grazie anche all’esplosione di Theo Hernandez e quindi sempre più vicino all’addio, con destinazione Napoli. Saltata la trattativa con il Fenerbache, Rodriguez starebbe spingendo per approdare in azzurro, cercando maggior spazio e ritrovando Gennaro Gattuso, suo ex coach la scorsa stagione. Trovato l’accordo tra le due parti, con il terzino svizzero che dovrebbe passare alla compagine partenopea in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni, con l’eventuale aggiunta di altri 5 per farlo proprio a titolo definitivo.

Il Milan, di conseguenza, sta già cominciando a studiare le prossime mosse: infatti i rossoneri, secondo quanto riportato in giornata odierna da La Gazzetta dello Sport, sarebbero vicini all’ingaggio del giovane terzino del Wigan e della nazionale statunitense Antonee Robinson. Anche per lui un prestito con diritto di riscatto per ben 12 milioni di euro.

Tutto dipenderà dalla scelta di Ricardo Rodriguez che, con il suo eventuale addio, aprirebbe le porte al giovane talento classe ’97 per approdare in quel di Milano, diventando l’effettivo sostituto del francese Theo Hernandez.

