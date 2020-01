Calciomercato Napoli, si avvicina Rodriguez: l’esterno del Milan vede azzurro, a breve la firma

Il Napoli sempre più vicino all’ingaggio di Ricardo Rodriguez.

Il laterale svizzero in forza al Milan non ha trovato più spazio dopo l’esplosione di Theo Hernandez che gli ha soffiato il posto e sembra irraggiungibile. I partenopei si sono inseriti nella trattativa per l’esterno elvetico che sarebbe pronto a lasciare Milano e già nelle prossime ore recarsi in Campania per firmare il nuovo contratto. Rodriguez non ha concretizzato il proprio passaggio al Fenerbahce a causa del fair play finanziario che ha bloccato il mercato dei turchi e adesso spinge per un trasferimento in rossonero. Nelle prossime ore è attesa la firma del calciatore svizzero che potrà così ritrovare un posto da titolare in quel Napoli guidato da Rino Gattuso che già a Milano è stato per Rodriguez un punto di riferimento.

