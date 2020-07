Calciomercato Milan, riflettori puntati sul nuovo Dybala: ecco chi è il nuovo obiettivo dei rossoneri

Milan al lavoro sul mercato.

Con un progetto tecnico che con estrema probabilità vedrà sulla panchina rossonera Ralf Ragnick il prossimo anno, il club di Elliott e soci punta ad acquisti giovani e di qualità: giocatori under 25 che possano garantire un futuro radioso al club e ai suoi risultati, con continuità di rendimento e una crescita sempre più costante all’interno del mondo rossonero. Tra i potenziali acquisti, c’è sicuramente Nahuel Bustos, attaccante classe 98′ in forza al Tallares, squadra di prima divisione argentina. Fiuto del gol e conformazione fisica e caratteristiche tecnico-tattiche che ricordano molto un giovanissimo Paulo Dybala ai tempi del Palermo, società che ne ha garantito crescita umana e professionale, prima di approdare nell’olimpo del grande calcio europeo.

Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo sudamericano ‘Olè’, 10 milioni di euro con l’aggiunta di qualche bonus legato ad una futura rivendita potrebbero essere il lasciapassare per far percorrere a Bustos proprio le orme del fuoriclasse argentino attualmente in forza alla Juventus. A detta dei media argentini, non si tratterebbe di una semplice voce di calciomercato, ma di una vera e propria operazione in dirittura d’arrivo per il club rossonero, pronto a spazzare via l’agguerrita concorrenza di club come Arsenal, Valencia e Borussia Dortmund. Gol e assist, precisamente 9 e 4 in 20 presenze nel campionato argentino, avrebbero convinto la società milanese ad azzardare questo possibile crac del prossimo decennio calcistico, scongiurando che possa davvero seguire la strada tracciata da Dybala e non quella di molti altri talenti sbarcati in rossonero e poi presto dimenticati.