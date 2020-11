Calciomercato Milan, manca l’accordo per il rinnovo di Calhanoglu: la Juventus alla finestra, le ultime

La permanenza di Calhanoglu al Milan resta un rebus.

Milan, Kjaer: “Possiamo vincere lo Scudetto, l’importante che non diventi un’ossessione”

Dopo le prime annate in Serie A certamente non entusiasmanti, il trequartista turco ha dato prova da un anno a questa parte di un rendimento sempre in crescendo, che ha consentito ai rossoneri un definitivo salto di qualità. La seconda metà della scorsa stagione ha regalato al tecnico Stefano Pioli un rifinitore capace di incidere diverse volte sia in zona gol che in ambito assist, diventando uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale primo posto della classe conquistato dalla compagine milanista. Tuttavia, il nome del classe ’94 potrebbe presto diventare oggetto del desiderio di molti altri top club, visto e considerato che non si è ancora risolta la questione legata al suo rinnovo di contratto. Il rapporto economico che lo lega alla società del patron Scaroni scadrà a giugno 2021 e ciò permetterà all’ex Bayern Leverkusen – qualora non si fosse ancora trovato l’incastro giusto per la permanenza in quel di Milano – di accordarsi con un altro club già dalla sessione invernale di calciomercato.

In quest’ottica, Calhanoglu potrebbe fare comodo a molte squadre del campionato italiano, interessate certamente ad acquisire le prestazioni di un giocatore dal suo calibro. La pista economicamente e tatticamente più fattibile, sembra ad oggi quella che porterebbe alla Juventus, con il neo tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo che andrebbe a posizionare il turco sulla zona avanzata di sua preferenza oggi occupata in maniera poco efficiente da Ramsey. Qualora l’interesse della Vecchia Signora dovesse effettivamente trasformarsi in un concreto tentativo di acquisto, i bianconeri potrebbero essere i più lesti nel completare l’operazione e assicurarsi così uno dei centrocampisti migliori della Serie A.

Napoli, le condizioni di Osimhen: in dubbio la gara contro il Milan, previsto il rientro in città