Calciomercato Milan, l’agente di Caldara conferma: “Ritornerà all’Atalanta. Rossoneri? Ecco perchè li ringrazio”

L’Atalanta si prepara a riabbracciare Mattia Caldara.

E’ pronto a tornare in forza alla Dea il difensore del Milan, Mattia Caldara, “bergamasco doc”, ansioso di indossare nuovamente la maglia nerazzurra. Decisivo l’incontro, tra il procuratore del classe ’94 e la società meneghina, svoltosi questo pomeriggio presso la sede del club rossonero. A confermare il ritorno a Bergamo del suo assistito, proprio in queste ore, è stato lo stesso agente di Caldara – Giuseppe Riso – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“La scelta di Mattia è chiara: rientra a casa, in famiglia, è normale. Per quanto riguarda il Milan, ha capito l’esigenza di Mattia, voleva ricominciare da dove aveva fatto meglio, dove lo conoscono tutti. Aveva bisogno di questo, li ringraziamo. Per lui è un passo importante, deve ritrovarsi, riprendere il ritmo, giocare, stare dove si sente bene. La parte positiva è recuperare il valore del ragazzo, uno dei migliori difensori italiani. Bisogna pure ringraziare il Milan che ha capito le esigenze del ragazzo. Mattia ha avuto un anno e mezzo di problemi fisici. Questo è un passo importante, deve ritrovare il ritmo e giocare. In questa operazione il Milan recupererà il valore di uno difensori italiani più forti, che va recuperato assolutamente”.