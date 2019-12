Calciomercato Milan, l’agente di Borini fa chiarezza: “A gennaio andrà altrove. La sua esperienza in rossonero…”

Roberto De Fanti fa chiarezza.

Scopre le carte il procuratore di Fabio Borini, Roberto De Fanti, durante un’intervista concessa ai microfoni di “Radio rossonera”. L’agente dell’attaccante del “Diavolo”, infatti, a poche settimane dall’apertura della sessione invernale di mercato ha fatto il punto della situazione sul futuro del suo assistito: finito ai margini del progetto rossonero, specie dopo l’approdo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan.

“Ogni allenatore fa delle scelte e a gennaio cercheremo di comune accordo un modo per farlo giocare altrove. Le soluzioni non mancano sia in Italia sia in Inghilterra, vedremo. -conclude De Fanti – L’esperienza al Milan è e resta comunque positiva”.