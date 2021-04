Calciomercato Milan, Ilicic è più che una semplice suggestione: ecco il budget spendibile per l’ex Palermo

Josip Ilicic-Gian Piero Gasperini: un amore che dura?

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il rapporto tra il tecnico originario di Grugliasco e l’ex jolly offensivo di Palermo e Fiorentina, si sarebbe incrinato ulteriormente. Il Milan è uno dei club più in auge per acquistare il cartellino di uno dei calciatori più in grado di spostare gli equilibri del campionato italiano. I problemi risiederebbero nell’età dell’attaccante sloveno: i trentatré anni che Ilicic porta sulle spalle farebbero alzare notevolmente l’età media del club rossonero, una delle più basse del panorama calcistico italiano e non solo. Maldini e la dirigenza del club di via Aldo Rossi tengono molto a mantenere questi standard e, pertanto, questo aspetto potrebbe complicare la trattativa per portare l’attuale fantasista dell’Atalanta alla corte di Stefano Pioli.

Il budget che potrebbe essere stanziato dal Milan si aggira attorno tra i quattro e i sei milioni di euro. L’operazione che vorrebbe portare a termine il club rossonero ricorda molto quella dell’approdo del Papu Gomez al Siviglia e chissà dunque se l’Atalanta si priverà per la prossima stagione di un’altra delle proprie pedine fondamentali per mole di gioco espressa e qualità tecnica.