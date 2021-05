Calciomercato Milan, caso Donnarumma: Barca in pole. Ci sono altri due club

Caso Donnarumma.

La quaestio che vede come protagonista il calciatore del Milan continua a tenere banco.

25 ottobre 2015: una data come tutte le altre se non fosse che Gianluigi Donnarumma faceva il suo esordio in Serie A con la maglia rossonera, alla modesta età di sedici anni, in un match vinto dal Milan contro il Sassuolo. Predestinato, forse. Destinato a diventare bandiera e colonna portante della società di Via Aldo Rossi, probabilmente mai.

Dopo alcuni giorni di trambusto, le parole del ds Maldini hanno esplicitamente confermato che il futuro del portiere classe 99′ si materializzerà lontano dai colori sociali che l’hanno accompagnato sin da bambino.

Il portiere si libererà dunque a costo zero dal Milan e Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport, ha spiegato le ultime: “Il Barcellona è la squadra oggi più interessata e più appetibile per Donnarumma e Raiola. È un segnale importante, si sta trattando, nonostante ci sia ter Stegen. Ora i blaugrana devono capire quanto possono spendere per Donnarumma, per provare a chiudere a inizio settimana prossima”.

Di Marzio ha anche confermato che il nome di Donnarumma è finito sulla lista della spesa di Psg e Juventus che è, però, strettamente legata al futuro di Szczesny. Seguiranno aggiornamenti..