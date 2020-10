Calciomercato Juventus, ultimo step per Chiesa: incontro con la Fiorentina per il rinnovo. I dettagli

Chiesa-Juventus, è fatta.

Gli ultimi dettagli da limare e Federico Chiesa sarà un nuovo giocatore della Juventus. Proprio in queste ore l’entourage del giocatore, secondo “GianlucaDiMarzio”, starebbe trattando con la Fiorentina per il rinnovo del contratto dell’esterno. Un ultimo passaggio prima della tanto attesa fumata bianca. Chiesa, che salvo clamorosi colpi di scena apporrà la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi due anni entro il pomeriggio, verrà raggiunto a Firenze da una delegazione medica della Juventus per sottoporsi alle visite mediche di rito.