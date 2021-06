Calciomercato Juventus, Locatelli dal Sassuolo per Allegri: contropartita e dettagli

Manuel Locatelli al centro delle sirene di calciomercato

Secondo quanto infatti riportato da Sky Sport, la Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe l'intenzione di vestire di bianconero l'ex Milan. Il noto ed esperto giornalista Gianluca di Marzio ha così commentato la quaestio: "Ci sono tanti club europei che vogliono Locatelli per il centrocampo, la Juve ha iniziato a muoversi per fare una sua proposta al Sassuolo così da avviare la trattativa. In questi giorni, il club bianconero sta pensando di richiamare subito Nicolò Rovella dal prestito al Genoa per poterlo proporre come pedina da inserire in uno scambio per Locatelli, aggiungendo una quota cash. Ma la corsa è ancora lunga”.