Calciomercato Juventus, Agnelli pensa ad Isco: il trequartista lascerà Madrid, tanti i club alla finestra. Le ultime

Si avvicina il re-start del Calciomercato.

Questa prima parte della stagione ha inevitabilmente fatto sollevare più di qualche considerazione per quanto concerne l’organico di alcuni top club in Italia. Tra questi anche la Juventus del patron Andrea Agnelli, desideroso di voler regalare al tecnico Andrea Pirlo qualche rinforzo supplementare per poter affrontare al meglio il cruciale prosieguo della Vecchia Signora tra Serie A e Champions League. Sul taccuino del ds Paratici sembrerebbe esserci il nome di Isco, trequartista classe ’92 in uscita dal Real Madrid. Il giocatore spagnolo – dopo soltanto tre presenze da subentrato – ha espresso la ferma volontà di lasciare la capitale iberica, con tante pretendenti che sembrerebbero essersi presentate alla sua finestra per la sessione invernale di trasferimenti.

Parma-Juventus, Pirlo: “I ducali sono in netta ripresa, occhio a Karamoh e Gervinho. Liverani? Gli serve tempo”

Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano Pogba: Bernardeschi e Dybala le pedine di scambio?

Arsenal, Milan, Everton e Siviglia. Questi alcuni dei diversi club interessati ad un eventuale acquisto del numero 22 madrileno, legato ai blancos fino al 2022 e che, attualmente, non ha ancora ricevuto offerte ufficiali da nessuna dirigenza. A confermare la volontà di cercare una nuova sfida da parte di Isco è stata confermata anche dall’agente e padre del giocatore, intervenuto ai microfoni del programma radiofonico El Larguero: “In questo momento non abbiamo alcuna offerta, ma Isco sarebbe voglioso andare a giocare in un altro campionato”. Parole decisamente indicative, anche per la Juventus, che ormai da diverse finestre di calciomercato cerca di portare in Italia il talentuoso rifinitore della nazionale Roja.