Parma-Juventus, Pirlo: “I ducali sono in netta ripresa, occhio a Karamoh e Gervinho. Liverani? Gli serve tempo”

La Juventus vuole tornare al successo dopo il pari interno rimediato contro l’Atalanta.

Nuovo Dpcm, Italia zona rossa a Natale: passa la linea dura, dettagli e deroghe

I bianconeri nella serata di sabato 19 dicembre sarà ospite del Parma che nell’ultimo turno non è andato oltre lo 0-0 casalingo nella sfida contro il Cagliari. Il tecnico dei piemontesi, Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista del match contro i ducali.

“Il Parma ha fatto risultati importanti, si sta riprendendo, bisognerà stare attenti perché ha cambiato modo di giocare, con un allenatore nuovo. Gervinho e Karamoh sono molto veloci. Bisognerà cercare di fare bene le marcature preventive quando siamo in possesso palla. E Liverani lo conosco bene, tecnicamente era un grandissimo giocatore, pensava prima di ricevere palla. Da allenatore sta mettendo in campo le stesse idee, a Lecce ha fatto molto bene. Un po’ di tempo va dato anche a lui. La sfida contro l’Atalanta mi ha lasciato un po’ di rabbia, è stata una buona partita, il rammarico è non aver sfruttato le opportunità. Fisicamente stiamo bene e lo abbiamo dimostrato.La squadra si sta compattando bene, stiamo trovando i giusti automatismi”.

Milan, il solito Ibrahimovic: “Il mio segreto è la mentalità, sto invecchiando meglio di Benjamin Button”