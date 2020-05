Calciomercato Inter, quale futuro per Sanchez? Il problema dell’ingaggio, il nodo infortuni e la strategia nerazzura…

Futuro ancora incerto per Alexis Sanchez.

Arrivato a Milano la scorsa estate per dare maggiore qualità ed esperienza alla rosa di Antonio Conte, l’esterno classe ’88, che tra problemi fisici e poca continuità di rendimento non è riuscito ad incidere tanto quanto si sperava ad inizio stagione, avrà soltanto altri due mesi per dimostrare di poter ancora dire la sua nel palcoscenico nerazzurro. Il problema, però, resta l’ingaggio da 12 milioni fino al 2022 che il giocatore ha stipulato con il Manchester United. I Red Devils hanno contribuito, durante il corso di questa stagione, nel pagare 7 dei 12 milioni previsti dal contratto siglato a fine agosto insieme all’Inter, ma adesso non sarebbero più intenzionati ad accettare questo tipo di accordo per un altro anno.

Serie A, sfuma il sogno dei raccattapalle: saranno solo maggiorenni. Da Nesta a Totti, quanti campioni nati a bordocampo…

Come riportato da TuttoSport, dunque, i nodi da sciogliere sarebbero molteplici, e qualora Sanchez fosse realmente intenzionato a sposare nuovamente la causa nerazzurra, dovrebbe abbassare in maniera considerevole le sue pretese economiche, dando la possibilità alla società di Viale della Liberazione di portare a termine l’affare. Allo stato attuale, però, le possibilità di continuare ad indossare la casacca dell’Inter sembrano davvero poche, complice anche la stagione piuttosto deludente dello stesso attaccante cileno, che conta appena 596 minuti giocati, 15 presenze e soltanto un gol, messo a segno tra l’altro nella partita in cui poi è stato espulso per somma di ammonizioni. La bocciatura netta, dunque, sembra ormai alle porte.

Palermo, il saluto di Mattia Felici: “Grazie a tifosi e compagni, vi porterò sempre nel cuore”. Il futuro del gioiello del Lecce…