Calciomercato Inter, non solo il Barcellona per Lautaro: un club inglese sulle tracce dell’argentino

Il calciomercato non si ferma mai.

Nonostante l’ultima sessione di trasferimenti sia terminata da più di un mese, molti club stanno già facendo le proprie valutazione per la prossima finestra di operazioni. Tra queste vi è anche l’Inter, che dopo i risultati poco soddisfacenti di questo inizio di stagione vorrebbe provare a puntellare la propria rosa già da gennaio durante il mercato di riparazione. Il nome di Lautaro Martinez non è attualmente sul taccuino delle cessioni di Marotta e Ausilio, ma nonostante ciò il Barcellona avrebbe negli scorsi mesi provato più volte a convincere la società del patron Zhang e lo stesso calciatore argentino ad accettare la sua cospicua offerta economica. Così tuttavia non è stato e l’attaccante argentino è rimasto a Milano, al centro del progetto tecnico-tattico di Antonio Conte.

Tuttavia un centravanti del suo calibro ha facilmente attirato le attenzioni non solo della compagine blaugrana, ma anche del Manchester City: il club di Pep Guardiola sarebbe molto interessato all’acquisto del bomber in maglia nerazzurra, che potrebbe essere il perfetto sostituto del Kun Aguero quando quest’ultimo darà l’addio ai Citizens alla fine della stagione in corso. Giovane e dal futuro assicurato, il giocatore classe ’97 potrebbe compiere quel definitivo salto di qualità necessario per farlo entrare di diritto in competizione con i migliori bomber del mondo, anche se il Toro ha più volte dichiarato di non voler andare via da Milano. Il calciomercato cambia di giorno in giorno e le trattative sono sempre dietro l’angolo, quindi lecito aspettarsi nei prossimi mesi tante voci sulla permanenza o eventuale addio all’Inter dell’ex Racing Club.

