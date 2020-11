Calciomercato Inter, Marotta non molla Kantè: i nerazzurri puntano il francese, ma c’è una rivale

Novità sul fronte calciomercato in casa Inter.

Nonostante l’ultima sessione di trasferimenti si sia chiusa ormai da più di un mese, diversi club stanno facendo le proprie valutazioni per quella che sarà la finestra invernale. Sul tavolo quello che potrebbe essere un vero e proprio colpo top per la compagine nerazzurra. Il nome è quello di N’Golo Kantè, centrocampista mediano del Chelsea indicato dal tecnico Antonio Conte come l’uomo giusto per far compiere al suo reparto di centrocampo e alla rosa in toto il definitivo salto di qualità. L’allenatore con un passato nei Blues conosce perfettamente il giocatore francese e ha esplicitamente chiesto un sacrificio economico al duo dirigenziale formato da Marotta e Ausilio.

Il club londinese considera il giocatore incedibile, ma già nel corso dell’estate era arrivato un sostanziale avvicinamento tra le parti, con la volontà del giocatore favorevole al trasferimento in Italia. Mediano di assoluto equilibrio e dalle elevate capacità nella costruzione del gioco, Kantè rappresenta ad oggi il tassello mancante che consentirebbe ai nerazzurri di poter competere con continuità ad alti livelli. Pedina di caratura internazionale, il numero 7 ex Leicester sarebbe anche nel mirino del Real Madrid, interessato da tempo ad acquisire le prestazioni del classe ’91. Nella finestra di gennaio sicuramente ci sarà la resa dei conti sul futuro di Kantè, ad oggi ancora del tutto incerto e dipendente esclusivamente dal calciatore, in cerca di una nuova esperienza in nuovi campionati come la Liga o la Serie A.

