Calciomercato Inter, l’agente di Lautaro Martinez: “Real Madrid e Barcellona? Vi dico il futuro del Toro”

Incontro in casa Inter sul futuro dell’attaccante argentino Lautaro Martinez.

Nel pomeriggio del 14 settembre l’entourage del calciatore classe 1997 ha raggiunto la sede del club nerazzurro per discutere del futuro del proprio assistito. Il principale argomento trattato riguardava il futuro dell’ex Racing Club, il quale avrebbe potuto lasciare Milano per alcune possibili offerte ricevute da Real Madrid e Barcellona. La società con a capo Steven Zhang è fiduciosa sul futuro del proprio calciatore e l’incontro odierno con il procuratore poteva essere utile anche per gettare le basi di un rinnovo di contratto che potrebbe a sua volta aumentare l’ingaggio in nerazzurro dell’attaccante.

Al termine del suddetto incontro, durato circa un’ora, l’agente del centravanti soprannominato “El Toro“, Carlos Beto Yaque, ha lasciato la sede del capoluogo lombardo rilasciando anche alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Le parole del procuratore, a tal proposito, hanno tranquillizzato i tifosi dell’Inter: “Oggi qui per una visita di cortesia. Tutto qua, solo questo. Real Madrid e Barcellona? Nulla, Lautaro rimarrà qua all’Inter“. Dopo l’incontro del pomeriggio, dunque, l’entourage di Lautaro Martinez ha dato fiducia in merito al futuro nerazzurro dell’argentino.

