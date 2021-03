Calciomercato Inter, il Manchester City vuole Lukaku: l’offerta di Guardiola e la risposta del belga

Romelu Lukaku non sembra attratto dalle forti sirene di calciomercato.

Pilastro inamovibile di una squadra costruita intorno ai suoi 190 centimetri, l’attaccante belga sta vivendo una vera e propria rinascita tecnica dopo gli anni piuttosto opachi di Manchester. Un tecnico come Antonio Conte che, fin dal suo arrivo sulla panchina interista, ha esplicitamente richiesto alla dirigenza il suo acquisto dandogli una fiducia smisurata. L’ex allenatore della Juventus, evidentemente, ci aveva visto lungo. Oggi tutti ammirano questa macchina da gol perfetta, altri invece desiderano già di poterla avere a disposizione nel proprio organico.

Tra questi il Manchester City di Pep Guardiola, fortemente interessato al classe ’93 per il post Aguero che – con ogni probabilità – non dovrebbe rinnovare il suo contratto con i Citizens. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico della compagine britannica avrebbe stilato una lista di tre centravanti per rinforzare ulteriormente la sua rosa per la prossima stagione. Oltre al nome di Lukaku, sembrerebbero presentarsi anche quelli di Kane e Haaland, due mostri sacri dell’attuale panorama europeo dei centravanti. L’ex giocatore del Manchester United avrebbe comunque subito declinato l’offerta di Guardiola, sposando a pieno il progetto nerazzurro e ricambiando la fiducia che – appena due anni fa – gli era stata data con un alto margine di rischio da parte dell’Inter.