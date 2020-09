Calciomercato Inter, Godin ad un passo dall’addio: c’è l’accordo tra il club nerazzurro e il Cagliari. Le ultime

Sembrava una suggestione estiva di calciomercato, ma il Cagliari potrebbe accogliere in rosa Diego Godin.

Il club sardo allenato da Eusebio Di Francesco potrebbe arricchirsi di un importante innesto nel reparto difensivo. Nelle ultime ore, infatti, è emersa l’indiscrezione del passaggio a titolo definitivo di Diego Godin alla corte del tecnico dei rossoblù. Un anno in maglia nerazzurra potrebbe essere bastato al difensore centrale ex Atletico Madrid nonché uno dei protagonisti dell’ottima stagione della compagine guidata da Antonio Conte. Il secondo posto nel massimo campionato italiano e la vittoria sfiorata nella finale di Europa League contro il Siviglia potevano essere le basi di un progetto a lungo termine per il centrale difensivo uruguaiano.

Poche ore fa, invece, le indiscrezioni che hanno lasciato a bocca aperta (positivamente) i tifosi rossoblù e (negativamente) quelli nerazzurri: sembra essere ormai prossimo il trasferimento di Diego Godin a titolo definitivo verso il club sardo. Secondo la redazione di Sky Sport le due società hanno già raggiunto l’accordo e mancherebbe soltanto la conferma del difensore soprannominato “El Faraòn” per il suo approdo al Cagliari. Una trattativa avviata sottotraccia e che oggi sembra essere arrivata ormai ad una conclusione.

