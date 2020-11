Calciomercato Inter, cercasi rinforzi a centrocampo per gennaio: De Paul e Wijnaldum sulla lista di Marotta

E’ già tempo di calciomercato.

Juventus-Cagliari, Pirlo reinventa la difesa: quote, probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Nonostante la stagione in corso sia soltanto all’inizio, diverse compagini stanno già attuando i primi bilanci in vista della sessione invernale di trasferimenti. Tra queste c’è anche l’Inter, che vuole regalarsi un rinforzo di assoluta qualità a centrocampo per completare quell’ultimo step che manca per tornare definitivamente ad alti livelli nazionali ed internazionali. I nomi sul tavolo del duo dirigenziale formato da Marotta e Ausilio sarebbero quelli di Rodrigo De Paul e Georgino Wijnaldum. L’uno trequartista di qualità attualmente in forza all’Udinese, l’altro centrocampista di inserimento bravo nell’interdizione negli schemi tattici del Liverpool di Kloop, sarebbero entrambi due pedine di assoluto gradimento in casa nerazzurra.

Inter Miami, Il Covid-19 colpisce Higuain: l’ex Napoli e Juventus positivo come il fratello

Il tecnico Antonio Conte sta cercando proprio un giocatore che possa portare in maniera univoca qualità in fase offensiva e centimetri in mezzo al campo. Nella rosa interista, infatti, mancano da tempo i contributi in zona gol da parte dei centrocampisti che, se uniti a quelli di Lukaku e Lautaro Martinez, potrebbero fare della franchigia milanese una vera e propria potenza calcistica a livello italiano come europeo. L’olandese dei Reds è tuttavia oggetto del desiderio di tante big europee – Barcellona su tutte – e potrebbe non accettare la destinazione se non per un cospicuo accordo economico, nonostante la scadenza di contratto prevista per il prossimo anno faccia inevitabilmente da gioco forza. Anche De Paul costa troppo per le casse nerazzurre, ma un tentativo – se non nella finestra invernale – potrebbe essere fatto dalla società del patron Zhang per giugno, quando l’Udinese avrà di certo le idee più chiare sul futuro del trequartista argentino.

Serie A, Cassano a tutto tondo: “Scudetto all’Inter, Milan penalizzato. La mia su Pirlo e l’Atalanta”