Inter Miami, Il Covid-19 colpisce Higuain: l’ex Napoli e Juventus positivo come il fratello

Tegola in casa Inter Miami.

Il club militante in MLS dovrà fare a meno di Gonzalo Higuain in vista del play-off contro Nashville. Le ultime indiscrezioni giunte dal “Miami Herald” hanno confermato che l’ex Napoli, Milan e Juventus è risultato positivo al Covid così come il fratello Federico, il difensore Leandro Gonzalez Pirez e due calciatori della squadra riserva. Il club della Florida sarà dunque costretto a rinunciare a tre calciatori di primo livello in un momento cruciale della stagione.