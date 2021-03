Calciomercato, Hamsik e l’arrivo al Goteborg: “Sono felice, non vedo l’ora di scoprire questa realtà”

Contratto breve, ma farò del mio meglio

Queste le parole di Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli passato in questi giorni al Goteborg. Il club svedese ha deciso di far firmare alla mezz’ala slovacca un contratto semestrale, dando comunque fiducia ad un giocatore rimasto in ombra nell’ultimo periodo a causa del suo trasferimento in Cina. Il classe ’87 è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, per commentare l’inizio di questa sua nuova avventura.

Napoli-Bologna, l’agente di Insigne: “Ha fatto doppietta respirando con una sola narice. E quella frase…”

Hamsik atterra a Goteborg: domani la firma dell’ex capitano del Napoli. Le immagini della folla in aeroporto

Subito dopo aver siglato il contratto che lo legherà alla società scandinava fino ad agosto 2021, Hamsik ha voluto sin da subito esprimere la sua felicità per l’opportunità che gli è stata concessa.Ecco le sue parole:”Sono molto felice di essere qui e sono positivamente sorpreso delle opportunità che ci sono qui. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra e iniziare ad allenarmi con loro. Come tutti sanno, sono qui con un contratto a breve termine, ma farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere il successo. Darò anima e corpo per questo club”.

VIDEO Calciomercato, buone notizie per la Juventus? Il Manchester City “molla” Haaland. E nel 2022…