Napoli-Bologna, l’agente di Insigne: “Ha fatto doppietta respirando con una sola narice. E quella frase…”

Tre a uno. E’ questo il risultato finale maturato domenica sera allo Stadio “Diego Armando Maradona”.

Una vittoria, quella conquistata dal Napoli contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, centrata grazie alla doppietta di Insigne e dal gol di Osimhen nella ripresa. “Era carico e aveva e aveva una gran voglia di rivalsa”. Così Vincenzo Pisacane, che cura gli interessi di Lorenzo Insigne, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Marte’ nel day after la sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.

“Insigne ha avuto una settimana particolarissima, era con un raffreddore e mal di gola. Ha fatto diversi tamponi che si sono rivelati tutti negativi – ha rivelato l’agente del capitano del Napoli -. Scendendo in campo e respirando con una sola narice ha fatto doppietta. La frase post Sassuolo? Non è quella che hanno detto tutti. Non dirò mai qual è ma non è quella”, sono state le sue parole.

Un’imprecazione di rabbia, quella di Insigne dopo la gara contro il Sassuolo, che non era rivolto agli azzurri: “In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli era legato solo al rocambolesco finale di partita”, ha scritto nei giorni scorsi il Napoli su Twitter, precisando che il calciatore non ce l’aveva con i compagni di squadra.