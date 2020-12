Calciomercato, Gotze rivela: “La scorsa estate potevo tornare al Bayern Monaco, ecco cosa andò storto”

Potevo tornare al Bayern Monaco.

Bundesliga, le scuse di Thuram dopo lo sputo ad un avversario: “Accetto tutte le conseguenze”

Questa la rivelazione shock dell’ex attaccante del Borussia Dortmund Mario Gotze, intervenuto in merito ad un suo possibile ritorno in Baviera. Il match winner del Mondiale 2014 ha rivelato un clamoroso retroscena di calciomercato in un’intervista esclusiva ai microfoni della Bild. Gotze – che oggi milita tra le fila del PSV – ha dichiarato di essere stato molto vicino a ritornare la Bayern Monaco nel corso della finestra di trasferimenti estiva, dopo aver concluso la sua seconda esperienza con la maglia del Borussia Dortmund. Ecco le sue parole: “Pochi mesi fa ero svincolato e ho trattato anche col Bayern, ma alla fine ho scelto di volare in Olanda e provare una nuova esperienza col PSV”.

Bundesliga, Lilian Thuram: “Scioccato da quello sputo, mi chiedevo se fosse davvero mio figlio. Ecco cosa mi ha detto Marcus”