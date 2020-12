Bundesliga, Lilian Thuram: “Scioccato da quello sputo, mi chiedevo se fosse davvero mio figlio. Ecco cosa mi ha detto Marcus”

Marcus Thuram continua a far parlare di sé.

Il giocatore del Borussia Mönchengladbach è stato autore di un gesto deplorevole e poco edificante: un clamoroso sputo nei confronti di un avversario nel corso della sfida di Bundesliga contro l’Hoffenheim. Il giocatore francese – figlio del noto Lilian- è stato punito per il suo gesto con una squalifica di sei giornate e un’ammenda da parte della stessa società tedesca di 40 mila euro. Arrivate puntuali le scuse dell’attaccante, ma punizione giudicata ingiusta a detta dello stesso Thuram senior, intervenuto in un’intervista esclusiva ai microfoni di RCI: “Quello che sta accadendo con la stampa e i social media è del tutto comprensibile, stavo guardando la partita io stesso, e sono rimasto scioccato, mi chiedevo addirittura se fosse davvero mio figlio”.

Lilian Thuram ha anche spiegato come, in seguito all’accaduto, avesse anche ricevuto una telefonata da Marcus, il quale giurava di non aver messo alcuna volontarietà in quel gesto: “Non voglio che la gente pensi che io sia capace di sputare addosso a qualcuno apposta perché non ha senso. Non l’ho fatto apposta. Te lo assicuro, urlavo, ero incazzato “. L’ex giocatore della Juventus ha poi anche specificato come le scuse e la mortificazione siano arrivate in maniera del tutto tempestiva da parte di suo figlio: “Penso che Marcus abbia deciso di scusarsi prima con il suo fratellino perché conosce il padre. Marcus vuole che la gente sappia che il suo gesto non è stato fatto con intenzioni cattive, sa che questo gesto non dovrebbe esistere su un campo di calcio “.