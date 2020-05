Calciomercato, Franco Vazquez a 360 gradi: “Vorrei tornare in Italia. Lazio? Non c’è nulla”

“So ciò che voglio, ed è continuare a giocare in Europa ad alto livello“.

Franco Vazquez ha le idee chiare. Il futuro del fantasista italo-argentino è ancora un rebus, ma la cosa che appare esser certa è che il Siviglia che sembra intenzionato a continuare a puntare su di lui. Tra le numerose squadre a cui è stato accostato il Mudo c’è anche la Lazio, col club biancoceleste che è ricerca di un calciatore che possa innalzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Intervistato da Tercer Tiempo in onda su Radio Mitre Cordoba, l’ex Palermo ha spiegato: “Con la Lazio non c’è nulla. Questa pandemia ha fermato tutto, anche il mercato, tutto è rimasto in un ‘si vedrà’“.

Siviglia, Vazquez: “Avrei voluto sentirmi più importante, quello è il senso del calcio. Futuro? Rispondo così”

“Se ho sentito Paulo Dybala in questi mesi? Sì, con Paulo ci sentiamo abbastanza frequentemente perché siamo molto amici – ha raccontato Vazquez -. La cosa più importante adesso è che ha superato il virus e può tornare ad allenarsi come stiamo tornando a farlo tutti noi. La sua fortuna è che sia stato comunque asintomatico e quindi non ha chissà quali complicazioni nel periodo di positività“.

Vazquez, che con la maglia dei Nervionenses ha totalizzato 164 presenze e 25 reti, ha però manifestato la sua voglia di tornare a giocare nel campionato italiano: “Prima di tutto bisogna aspettare che torni in campo e poi vedremo quale sarà il meglio per me e per il club. Mi è piaciuto molto giocare in Italia, è uno dei migliori campionati del mondo“, ha concluso il Mudo.