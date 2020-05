Calciomercato Fiorentina, Belotti è l’obiettivo per l’attacco: Chiesa ad un bivio. La strategia del club viola…

Andrea Belotti nel mirino della Fiorentina.

La stagione 2019-2020, anche se non ancora conclusa, ha segnato un cambio epocale per la società viola, che durante la scorsa estate è passata sotto la gestione del patron italo-americano Rocco Commisso e dell’amministratore delegato Joe Barone: una svolta significativa per il club di Firenze, che in attesa di sciogliere tutti i nodi per tornare in campo e terminare il campionato, comincia a programmare il futuro.

Superato il grande ostacolo Coronavirus, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, avrebbe infatti iniziato a lavorare con l’amministratore delegato per il prossimo mercato: in cima alla lista degli obiettivi del club viola il bomber granata e della Nazionale italiana. L’ex Palermo, scontento a Torino, tra l’altro ha già avuto modo di lavorare con il tecnico Beppe Iachini proprio nel capoluogo siciliano, centrando un’indimenticabile promozione in Serie A con ben cinque giornate d’anticipo.

La Viola ha argomenti solidi e progetti concreti, dunque, nonostante il ‘Gallo’ stia trattando con il club di Urbano Cairo per il rinnovo del contratto, non è detto che la situazione non abbia sviluppi positivi, anzi, la dirigenza fiesolana sembrerebbe intenzionata ad aumentare il pressing per il classe ’93. Qualora Belotti approdasse a Firenze, però, ci sarebbe da ridiscutere la posizione di Patrick Cutrone, si arriverà presto ad un incontro, per definire le linee guida del futuro. Una certezza c’è: l’attaccante nativo di Genova vorrebbe rimanere in Italia (Juventus o Inter), la Fiorentina ha ricevuto le offerte migliori dall’estero (Chelsea e Manchester United). Il braccio di ferro si giocherà anche su questo aspetto.