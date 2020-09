Calciomercato Cagliari, arriva Godin: il difensore saluta l’Inter, ecco quando sarà in Sardegna

Diego Godin e il Cagliari, un matrimonio professionale sempre più vicino.

È ormai imminente il saluto del difensore ex Atletico Madrid al club nerazzurro e, di conseguenza, al tecnico Antonio Conte. Dopo una stagione giocata ad alti livelli, tra il secondo posto ottenuto nel massimo campionato italiano e la finale di Europa League poi persa 3-2 contro il Siviglia, Diego Godin non continuerà la sua avventura con l’Inter. Difensore roccioso, d’esperienza e a volte pericoloso anche in fase offensiva, è stato una pedina fondamentale per il percorso della stagione 2019/2020 del club di Steven Zhang.

Dopo appena un anno, però, l’avventura tra il difensore uruguaiano e il club di Milano è ormai giunta al termine. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, tra lunedì 14 e martedì 15 settembre Godin arriverà nel capoluogo sardo. La firma del centrale di difesa con il Cagliari è dunque attesa nei prossimi giorni. La società con a capo Steven Zhang dovrebbe occuparsi del pagamento di una parte dell’ingaggio del calciatore fino al mese di settembre, aggiungendo un bonus per rendere più semplice la sua partenza da Milano. L’uruguaiano, poi, spalmerà il suo ingaggio in un contratto pluriennale con il club sardo.

