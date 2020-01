Calciomercato Bologna, Sabatini: “Barrow e Ibanez due operazioni remunerative. Dominguez e Palacio? Ecco cosa penso…”

Arrivano nuovi rinforzi in casa Bologna.

Il coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact, Walter Sabatini, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, al termine dell’annuale pranzo di beneficienza per i senzatetto organizzato dai rossoblù, in merito ai nuovi colpi di mercato a disposizione della compagine emiliana, Musa Barrow e Roger Ibanez: “Quella di Barrow è un’operazione economicamente remunerativa, idem per quanto riguarda Ibanez. Abbiano l’accordo con l’Atalanta e in queste ore definiremo quello con gli agenti. Loro però sono integrazioni non veri e propri rinforzi perché questo Bologna è già molto forte così e non vogliamo caricare due classe ‘98 di troppe responsabilità visto che avranno anche bisogno di qualche mese di ambientamento. Vignato? Con Barrow non avrebbe avuto spazio per questo arriverà in estate. Sul fronte uscite non faremo nulla, Mihajlovic vuole che l’organico resti questo”.

Infine una chiosa sulla sconfitta nella giornata di ieri contro il Torino, rimarcando inoltre gli obbiettivi stagionali della compagine guidata da Sinisa Mihajlovic: “Il progetto è importante, la squadra è stata integrata e a luglio daremo altre soddisfazioni ai tifosi bolognesi. Vorrei che la stampa sostenesse tutti i ragazzi specialmente i giovani. Non mi piace che i giornalisti bastonino i nostri giovani come Schouten e Skov Olsen che ieri hanno fatto bene. Dominguez? Ha già illuminato la scena, vedo che per fortuna è stato accolto bene da tutti.Siamo contenti dei 23 punti anche se spero di migliorare nel girone di ritorno. Vorrei andare oltre i 50 punti. Palacio? Ci sta che sbagli tanto, sono errori quasi necessari. Ha pur sempre 38 anni e penso si possa perdonare per le occasioni fallite. Lui arriva sempre in zona gol, poi può sbagliare. Mi aspetto comunque gol pesanti da lui in futuro”.

