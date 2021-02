Calciomercato Bari, occhi puntati in casa Venezia: club sulle tracce del palermitano Di Mariano

Occhi puntati sul Venezia.

Bari sempre più scatenato sul mercato. Dopo gli arrivi di Rolando, Sarzi Puttini e Cianci, il club biancorosso, mette gli occhi su un nuovo obiettivo: un esterno offensivo da regalare a mister Auteri per puntare con maggiore convinzione ai primi posti della classifica. Il profilo, secondo “Labaricalcio.it”, dovrebbe provenire dalla Serie B ed avere un’età vicina ai 25 anni.

Un identikit che corrisponderebbe a Francesco Di Mariano, attualmente in fase di valutazione da parte del ds Romairone. Il classe ’96 di proprietà del Venezia, ma cresciuto nel vivaio della Roma, è in grado di giocare a destra, a sinistra e da seconda punta. Il profilo del numero 5 arancioneroverde è attualmente al vaglio del Bari che avrebbe già sondato il terreno con il Venezia, il quale, non sembrerebbe attualmente intenzionato a privarsi del giovane esterno offensivo.