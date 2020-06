Calciomercato Barcellona, Setien: “Arthur? Abbiamo avuto dei contatti con la Juventus”

La parola a Quique Setien.

Il tecnico del Barcellona, intervenuto in vista della sfida di campionato(la prima dopo l’emergenza Coronavirus per i blaugrana) contro il Maiorca, si è espresso tra le tante cose sul futuro del centrocampista brasiliano Arthur, nel mirino della Juventus:

“Abbiamo parlato un po’, non troppo. Le circostanze del contesto storico che stiamo vivendo influenzeranno il prossimo mercato. La verità però è che io faccio affidamento su tutti i giocatori che ho a disposizione, ho bisogno di tutti loro e spero che possano dare il meglio per vincere la Liga e la Champions. Non commento i rumors, perché dobbiamo concentrarci sul campo. Arthur è un grande calciatore come tutti gli altri suoi compagni“.

