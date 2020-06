Barcellona, senti Eto’o: “Messi il miglior calciatore al mondo, deve giocare fino a 70 anni”

Samuel Eto’o tesse le lodi di Leo Messi.

Trentadue anni ed una carriera da fuoriclasse alle spalle. Un palmarès ricco di trofei, individuali e di squadra. La totalità dei quali vinti con la maglia del Barcellona, alla quale ha giurato amore eterno a partire dal 2003. La Pulce ha incantato, in questi anni, tifosi e non solo, tanto da essere da molti reputato il miglior giocatore al mondo. Un’opinione condivisa anche da un ex compagno, Samuel Eto’o. L’ex calciatore camerunese, che ha militato tra le fila dei blaugrana dal 2004 al 2009, in un’intervista rilasciata a Marca, ha rivolto parole al miele nei confronti del top player argentino.

“E’ normale – dice – che il Barcellona dipende da Messi. Leo è il miglior giocatore di calcio al mondo e in generale nella storia. Ogni club al mondo vorrebbe lui in squadra anche se è normale che l’argentino non può più correre come un 25enne, anche se a volte lo fa. Il Barcellona deve fornire a Messi la migliore squadra al mondo per continuare a divertirci. Per me Leo deve giocare fino all’età di 70 anni, in modo che abbiamo l’opportunità di continuare a guardarlo“.

Atalanta, Gomez e la finale di Champions League: “Sogno di giocare contro Messi”