Calciomercato Atalanta, tutti pazzi per Lammers: Verona in pole, Fiorentina e Bologna sullo sfondo. La situazione

Tutti pazzi per Sam Lammers.

Si allunga la lista dei pretendenti per aggiudicarsi l’attaccante olandese Sam Lammers, arrivato all’Atalanta dal PSV in estate. Il giocatore, che in questo avvio di stagione ha trovato ben poco spazio nello scacchiere di Gasperini, vorrebbe lasciare Bergamo – anche se non a titolo definitivo – con l’obiettivo di giocare di più. Motivo per il quale, la “Dea”, potrebbe decidere di cederlo in prestito già a partire dalla prossima sessione di mercato. A tal proposito non mancano gli estimatori dell’attaccante: uno su tutti il Verona, attualmente in pole tra le pretendenti. Restano tuttavia sullo sfondo anche Fiorentina e Bologna.